Festa Avis, c’è biosgno di donatori con fattore Rh negativo

A Ponte San Giovanni, l’iniziativa di Avis Enel Umbria per ribadire l’importanza della donazione del sangue, in occasione dei suoi 50 anni di attività, insieme ad Avis Umbria

“I donatori di sangue Avis in Umbria sono 28.941 e nei primi 9 mesi del 2022 hanno effettuato 28.260 donazioni, con una riduzione, rispetto all’anno precedente (gennaio-settembre) dell’1,6%. In questo periodo c’è grande necessità di plasma e di sangue con fattore Rh negativo”: a lanciare l’appello alla donazione è il presidente di Avis Umbria, Enrico Marconi. Lo ha fatto da una location insolita, quella del “PGK Karting Network Perugia” dove il gruppo Avis Enel Umbria ha festeggiato i suoi 50 anni di attività e, contemporaneamente, la 29^ edizione della festa dei donatori di sangue del Gruppo. Oltre al presidente Marconi, sono intervenuti il presidente del Gruppo Avis Enel Umbria, Enzo Severini, rappresentanti di E-Distribuzione, numerosi volontari e 24 concorrenti.

“Il gruppo si costituì 50 anni fa – ricorda il presidente Severini – prima di tutto, come atto di civiltà e quindi come occasione di aggregazione e socializzazione. Poi, attraverso iniziative e manifestazioni, abbiamo voluto estendere la nostra azione a tutta la comunità umbra, sensibilizzando i cittadini alla donazione di sangue che rappresenta un gesto altruistico, ma anche una tutela della propria salute. La scelta di promuovere una festa al PGK Karting Network è finalizzata a coinvolgere, in particolare, i giovani”.