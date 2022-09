Festa al Cospea Village di Terni, la città abbraccia la Ternana Rugby club

Una giornata per conoscere da vicino la società a cui hanno partecipato tante persone e famiglie

Una grande festa di sport e comunità quella andata in scena sabato 24 settembre al Cospea Village di Terni, che ha ospitato la Ternana Rugby Club, con i giocatori della Juniores e del minirugby, all’interno della food court del centro commerciale.

Tanto l’interesse suscitato, come testimoniano le numerose persone e le famiglie intervenute, che hanno chiesto informazioni sullo sport dalla palla ovale e su come entrare a far parte della ‘grande famiglia’ del rugby ternano.