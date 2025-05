Federcaccia Perugia saluta il socio Giorgio Pascoletti: profonda commozione per la sua scomparsa

Aveva 94 anni e “la caccia, per lui, non era solo un’attività, ma uno stile di vita, un modo per sentirsi in armonia con la natura”

Aveva 94 anni e “la caccia, per lui, non era solo un’attività, ma uno stile di vita, un modo per sentirsi in armonia con la natura”

“Con profonda commozione comunichiamo la scomparsa del caro amico e socio Pascoletti Giorgio, figura storica e indimenticabile della nostra comunità venatoria che ci lascia a 94 anni”. È quanto dichiarato da Federcaccia-Sezione comunale di Perugia, che ricorda come “Giorgio è stato un cacciatore vero, autentico, animato da una passione che lo ha accompagnato per tutta la vita e che non è mai venuta meno, nemmeno con l’avanzare degli anni. La caccia, per lui, non era solo un’attività, ma uno stile di vita, un modo per sentirsi in armonia con la natura, con i suoi amati cani e con quella libertà che trovava nei boschi e nelle colline”.

“Tutti noi lo ricordiamo con affetto – proseguono da Federcaccia Perugia – anche per un gesto che ripeteva ogni anno, come un rito: era sempre il primo della famiglia a rinnovare la licenza, quasi a voler dire che non si poteva perdere neanche un giorno di stagione. Appena possibile, si rimetteva in cammino con la sua inseparabile Jeep Pajero e i suoi cani, felice come un ragazzino alla sua prima uscita. Ci mancherà la sua presenza, il suo spirito, il suo esempio. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze. Ciao Giorgio, buon cammino. La tua passione continuerà a vivere nei nostri ricordi e nei nostri passi nei boschi”.