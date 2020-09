Fastweb inaugura a Perugia la nuova sede della controllata Fastweb AIR. A Ponte San Giovanni presente anche l’Assessore al Commercio del Comune di Perugia, Clara Pastorelli

Fastweb ha inaugurato alla presenza di Clara Pastorelli Assessore lo Sport e al Commercio del Comune di Perugia, di Matteo Melchiorri, Chief Human Capital Officer e di Andrea Lasagna, Chief Technology Officer di Fastweb, la nuova sede della sua controllata Fastweb AIR in Via Benucci, 73. Con la nuova apertura Fastweb prosegue così nel suo percorso avviato da alcuni anni volto a rendere ancora più moderni e confortevoli gli spazi di lavoro per i propri dipendenti, grazie a soluzioni innovative e all’uso della tecnologia.

Con il trasferimento dei nuovi uffici dalla vecchia sede di Torgiano (Pg) a Perugia in un’area in rapida trasformazione, Fastweb rafforza la sua presenza nella regione Umbria dando un nuovo, importante impulso allo sviluppo del tessuto economico locale, lanciando un segnale concreto di ripresa.

Come l’headquarter di Milano NEXXT presentato a dicembre 2019 anche la nuova sede di Perugia, riflette dal punto di vista dell’organizzazione e della funzionalità degli spazi la visione e i valori di Fastweb che si traducono anche attraverso ambienti di lavoro innovativi e capaci di abilitare un modello di lavoro più smart.

In continuità con NEXXT anche gli spazi della sede di Perugia sono stati pensati per l’introduzione di un nuovo, differente approccio, attraverso l’evoluzione del concetto di Smart Working verso una nuova filosofia, quella del Working Smart, che significa lavorare in maniera agile, identificando di volta in volta gli spazi e gli strumenti più adeguati per svolgere le proprie attività lavorative, non solo da remoto ma anche in ufficio.

La nuova sede si presenta dunque come un luogo pensato per favorire la comunicazione e l’interazione tra colleghi. Le due aree “open”, senza postazioni assegnate e prenotabili tramite cellulare con l’app di Agorà, la intranet di Fastweb e senza telefoni fissi, sono affiancate da due phone booth per effettuare chiamate in spazi riservati, da una focus room e da due sale riunioni modulabili ed attrezzate con strumenti per videoconferenze e lavoro da remoto, oltre alla presenza di una area break ed uno spazio lounge. Inoltre la nuova sede è dotata di spogliatoi con docce per consentire ai dipendenti di svolgere attività sportive in pausa pranzo favorendo un miglior equilibrio vita-lavoro.

Anche dal punto di vista impiantistico la nuova sede presenta importanti elementi di innovazione, nel segno della sostenibilità e dell’attenzione all’ambiente. Grazie alle ampie vetrate gli spazi di lavoro sono illuminati da luce naturale e l’impianto di illuminazione si regola automaticamente in funzione della luce esterna e della presenza di persone. Inoltre per la realizzazione della struttura sono stati scelti materiali a basso contenuto di composti organici volatili.

Fastweb AIR è la società controllata e costituita nel 2018 da Fastweb in seguito al perfezionamento dell’accordo con Tiscali concernente la cessione del personale, delle infrastrutture LTE Fixed Wireless Access (836 torri) propedeutiche, insieme allo spettro di frequenze 3.5 Ghz, allo sviluppo a livello nazionale di reti 5G ultra performanti nelle aree in digital divide esteso. Il piano di sviluppo della rete 5G FWA che coprirà il 45% della popolazione nelle cosiddette aree bianche entro il 2024 si inserisce all’interno della più ampia strategia infrastrutturale di Fastweb che comprende anche lo sviluppo di una rete mobile 5G con l’obiettivo di coprire il 90% della popolazione entro il 2026.