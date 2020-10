Export Umbria: in linea con la media nazionale. Severini: “Il tessuto imprenditoriale umbro ha le risorse per tornare a crescere”

In termini complessivi l’Umbria ha mostrato un andamento delle esportazioni in linea con la media italiana, con un calo del -14,6% rispetto al -15,3% nazionale. Emerge dal monitor realizzato dalla Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo in base ai dati al 30 giugno. Il primo settore – in base allo studio – rimane la metallurgia con 364 milioni di euro nonostante il calo del 13%, seguito da meccanica (316 milioni di euro; -22,5%), agro-alimentare (312 milioni di euro; -8,9%) e abbigliamento (204 milioni di euro; -14,4%).

I settori che hanno incrementato il valore delle vendite all’estero – riferisce Intesa San Paolo – sono la chimica (118 milioni di euro; +7,2%) e la farmaceutica che ha superato i 44 milioni di euro e ha quasi raddoppiato le esportazioni del primo semestre 2019 (+85%).

Nell’analisi del Monitor dei Distretti emerge poi un trend più positivo se si considerano solo le esportazioni distrettuali: nel primo semestre in Umbria l’export dei distretti industriali raggiunge 324,3 milioni di euro, con una contrazione del -11,3%, più contenuta rispetto al totale distrettuale italiano (-19,8%).