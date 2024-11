Etica, diritti e valore umano: Sir Safety System ottiene la Certificazione PAS 24000

Il CEO Gino Sirci vuole “costruire un ambiente di lavoro migliore, attento alle persone e alle loro condizioni” – Unica azienda in Umbria e tra le prime trenta in Italia a conseguirla

Sir Safety System ha conseguito la certificazione PAS 24000, un traguardo significativo che pone l’azienda tra le prime trenta in Italia e prima in Umbria a ottenere questa attestazione, a conferma dell’impegno verso pratiche lavorative etiche e responsabili. La cerimonia di consegna della certificazione si è tenuta presso la sede della Sir Safety System ad Assisi, in presenza di personalità chiave che hanno contribuito e supportato questo percorso. Tra gli speaker intervenuti, vi sono stati il CEO e fondatore di Sir Safety System, Gino Sirci, la import & quality manager, Nausica Frenguelli, il sales manager della divisione I&F di Bureau Veritas, Paolo Tondi e il business development manager di Bureau Veritas, Daniele Lucchetti. Determinanti nel raggiungimento di questo importante traguardo sono stati i partner coinvolti: Bureau Veritas, che in qualità di ente certificatore, ha seguito e validato ogni fase del percorso intrapreso da Sir Safety System per aderire a questo standard di eccellenza. Fondamentale anche il supporto di Flavia Tatalo, consulente Sistemi di gestione, che ha affiancato l’azienda nell’implementazione dei requisiti della PAS 24000.

“In un contesto globale in cui fenomeni come lo sfruttamento dei lavoratori, le disuguaglianze di genere e l’assenza di sicurezza sul lavoro – ha commentato Sirci – continuano a mietere vittime e a ledere i diritti fondamentali delle persone, emerge la necessità di un cambiamento profondo. Il mondo del lavoro ha bisogno di riforme che restituiscano valore e dignità al lavoratore”.

La PAS 24000 nasce proprio in risposta a queste criticità, offrendo uno standard che va oltre la conformità normativa: si tratta di un sistema che promuove condizioni di lavoro dignitose e sicure, riduce le discriminazioni e garantisce il rispetto dei diritti umani. Questo standard risponde ai temi più urgenti per le aziende responsabili: un trattamento equo, condizioni di lavoro salubri e retribuzioni dignitose che permettano un reale benessere, per restituire un valore tangibile e umano al lavoro.