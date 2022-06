Esce oggi “Verità”, il nuovo progetto di LPKL

Disponibile su YouTube

“Verità” è il nuovo progetto di LPKL. Il giovane artista perugino classe 2002 dopo il brano drill “Zatla” in collaborazione con il francese Black Jeez (uscito a marzo) questa volta ci regala una traccia molto più “emotional”. “Verità” è una canzone conscious, nella quale LPKL racconta alcune vicende passate, su tutte un’esperienza d’amore con una ragazza.

Il pezzo, prodotto dal giovane Nazmi, esce giovedì 30 giugno solo su YouTube. Il videoclip è stato realizzato da Alessandro Artini interamente in bianco e nero ed è stato girato in parte a Ponte della Pietra e in parte a Santa Maria Rossa, all’interno della casa dove LPKL abitava da piccolo e dove adesso abitano suo nonno e i suoi zii. Il giovane artista è molto legato a quel territorio e al suo passato: infatti, anche il video del brano “Ora”, uscito a ottobre 2021, è stato girato in quelle location. LPKL non ha mai nascosto da dove viene, anzi: il suo passato e la sua infanzia sono molto presenti nei suoi testi.

Lorenzo, questo il vero nome dell’artista, nei suoi brani cerca sempre di metterci tutto se stesso e di parlare delle esperienze che ha vissuto. Chi conosce veramente Lorenzo può di sicuro ritrovare nella sua musica molte verità che lo riguardano.

Per quanto riguarda i progetti futuri, è già pronto un featuring con un artista spagnolo che uscirà prossimamente.