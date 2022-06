“Bene la proroga dei contratti per 350 lavoratori della sanità umbra”

Il capogruppo regionale della Lega, Stefano Pastorelli esprime

“soddisfazione per la proroga dei contratti covid dei 350 lavoratori della sanità fino al 31 dicembre 2022. Ringrazio l’assessore Luca Coletto e il direttore generale alla Sanità, Massimo d’Angelo – scrive Pastorelli – per aver provveduto a sviluppare interventi significativi riguardo la richiesta di personale sanitario necessario al mantenimento degli standard qualitativi e dei servizi necessari ad affrontare la pandemia e non solo. L’Umbria – aggiunge -, è risultata tra le regioni migliori nel contrasto al virus e nella somministrazione dei vaccini anticovid, e conferma, nella fase di riorganizzazione della rete di assistenza sanitaria territoriale, la sua visione strategica e innovativa. La proroga dei contratti del personale sanitario risulterà importante anche per affrontare le criticità relative alle liste di attesa e alla mobilità passiva. Risulta oggi anche necessario individuare un percorso condiviso per l’istituzione delle Unità di Continuità Assistenziale (UCA), ottimizzando la gestione e il supporto della presa in carico di pazienti in condizioni clinico assistenziali di particolare complessità. Va in questa direzione – osserva – il lavoro dell’assessore Coletto e del direttore d’Angelo nella scelta di garantire continuità lavorativa al personale medico già operativo nelle USCA, vista l’esperienza e la competenza maturate nel fronteggiare la pandemia. Da parte della Regione Umbria – assicura – c’è anche l’impegno a integrare il personale sanitario attraverso l’impiego dei medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione. L’obiettivo individuato – conclude – è quello di garantire i livelli essenziali di assistenza dei pronto soccorso e rispondere al meglio alle necessità dei cittadini”.