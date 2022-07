“Epoche in Passerella”, a Città della Pieve la presentazione dell’edizione

Il presidente del Terziere Castello: “Le rievocazioni storiche una carta da giocare anche per l’economia regionale”

Domani, sabato 2 luglio, a partire dalle ore 10, a Palazzo Corgna di Città della Pieve, sarà presentata l’edizione 2022 di “Epoche in Passerella”, che si svolgerà nel prossimo ottobre.

Verrà illustrato il programma dettagliato della manifestazione legata al Terziere Castello, che ha consentito, negli anni precedenti la pandemia, un confronto sulle fogge, sui materiali e sulle specificità del tempo del mondo rinascimentale.

Saranno presenti anche esponenti del Consiglio regionale (Andrea Fora ed Eugenio Rondini), la storica dell’arte ed ex Sovrintendente Vittoria Garibaldi, e rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

Seguirà la presentazione del libro “Nei Panni della Storia – Rievocare – Il mondo dei ri-costruttori: istruzioni per l’uso.” A cura di Francesca Baldassarri, Marta Canonici, Federico Marangoni e Sara Paci Piccolo. Un volume che racconta quello che succede nel campo e dietro le quinte della rievocazione storica, nel lavoro di chi è impegnato nelle tante città italiane a conciliare la filologia e il rigore storico alle esigenze sceniche di spettacoli specializzati. Federico Fioravanti direttore del festival eugubino, animerà il confronto.

“L’Umbria fra le risorse che può giocare per una sua specializzazione vincente ha anche quella delle rievocazioni storiche. A Foligno, a Bevagna, a Gubbio, a Montefalco, a Narni, ad Assisi”, ha detto Gianni Fanfano, presidente del Terziere Castello e Membro dell’Ente Palio. “Fra queste eccellenze siede da tempo anche Città della Pieve. Epoche in Passerella, come abbiamo visto nelle precedenti edizioni, può essere un momento per continuare e consolidare questa crescita. Vogliamo costruire insieme alla Regione ed alle altre rievocazioni un progetto comune per farne oltre che un patrimonio di socialità, di storia e di identità anche un asset economico”.