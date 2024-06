A Montone oltre il 90 per cento per Rinaldi

I comuni umbri (sono oltre 50 quelli con meno di 15 mila abitanti) stanno via via terminando lo spoglio delle schede.

A Montone è stato eletto Mirco Rinaldi, sostemuto dalla lista “Energia e passione”, con il 90,02 per cento delle preferenze, paro a 839 voti.

La sfidante, Elisa Molinari (Patto per Montone), ha ottenuto 93 prefernze, il 998 per cento.

A Montone gli aventi diritto al voto erano 1.302.