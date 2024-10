Elezioni Regionali, grande successo per la giornata di Lupi in Umbria

Tappe del tour del leader di Noi Moderati in diverse città della regione – Presentata la candidatura di Michele Toniaccini e inaugurati i comitati elettorali di Tavernelle e Pantalla

Grande successo per la giornata di Maurizio Lupi, leader di ‘Noi Moderati’, in Umbria in vista delle prossime elezioni regionali. Un grande entusiasmo ha caratterizzato tutte le tappe del tour del presidente Lupi, che ha partecipato all’inaugurazione dei Comitati elettorali della lista Noi Moderati Civici per l’Umbria di Tavernelle di Panicale, a sostegno di Francesca Caproni, che ha già ufficializzato la sua candidatura per il comprensorio del Trasimeno, e quello di Pantalla di Todi a sostegno di Michele Toniaccini, sindaco di Deruta e già presidente di Anci Umbria, la cui candidatura come capolista è stata presentata nella stessa serata al teatro comunale derutese.

“Anche qui in Umbria, come nelle altre regioni dove si è andati a votare – ha commentato Maurizio Lupi –, Noi Moderati che è una delle quattro proposte politiche del centrodestra si presenta con il suo progetto che è quello di riportare con forza nel centrodestra i tanti moderati e rappresentanti del centro che negli anni sono finiti nell’astensionismo. Dobbiamo ripartire dal coinvolgere i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali, la società civile, perché la politica più vera è quella di chi sta vicino ai propri cittadini. Il nostro capolista in Umbria, Michele Toniaccini, così come gli altri candidati della lista, è espressione tipica di questa idea di politica. Noi Moderati è la casa politica nazionale dei tanti civici e darà il proprio contributo alla vittoria della presidente Tesei e del centrodestra portando quel senso di concretezza, serietà e responsabilità che fa parte della proposta politica dei moderati”. “Quella che abbiamo davanti – ha commentato Toniaccini – è una sfida importante, strategica e fondamentale che dobbiamo affrontare insieme con la consapevolezza che il futuro dell’Umbria è nelle nostre mani. Mi candido perché sento il dovere di mettere a disposizione dell’Umbria ciò che ho imparato in questi anni ma soprattutto per tutelare e difendere quei valori non negoziabili e fondativi della nostra identità che ci portano a credere in un’Umbria sempre più forte. Il 17 e 18 novembre votare Noi Moderati Civici per l’Umbria serve a dare coraggio e speranza agli umbri”.

Durante la visita, in cui Maurizio Lupi è stato accompagnato dalla vicepresidente del partito Maria Chiara Fazio e da Luca Briziarelli, responsabile organizzativo di Noi Moderati per l’Umbria, sono state tre le tappe in altrettanti Comuni della Media Valle del Tevere, coordinate da Francesca Borzacchiello, responsabile comprensoriale del partito: oltre a quelle di Pantalla e Deruta, un’apericena con gli elettori al Caffè Centrale di Marsciano.

“Quello che ha spinto così tante persone a stare insieme fino a tarda sera ad ascoltare parlare di politica – ha sottolineato Luca Briziarelli – è la voglia di costruire qualcosa di diverso per le nostre comunità. Questo è lo spirito con cui abbiamo costruito la lista Noi Moderati Civici per l’Umbria con candidature di tantissime persone che si sono messe insieme per dare una possibilità in più a tutti coloro che nella politica non si riconoscono più, per proporre un progetto da votare e sostenere per un’Umbria migliore”.

Agli incontri sono stati presenti molti dei candidati della lista Noi Moderati Civici per l’Umbria, la cui candidatura è stata resa nota in precedenti incontri sul territorio, tra questi Edi Cicchi, già assessore alle politiche sociali del Comune di Perugia, e Leonardo Varasano, già presidente del Consiglio comunale e assessore alla cultura del Comune di Perugia, Francesca Caproni, direttore del Gal Trasimeno Orvietano, Marco Conticelli, sindaco di Porano e vicepresidente Anci Umbria. Presenti inoltre Monica Monzi, consigliere comunale di Amelia, Elisa Zucconi, insegnante di Foligno, e Silvano Landi, già presidente del Gal Alta valle del Tevere, tra i promotori della Mostra nazionale del cavallo, le cui candidature saranno presentate nel corso dei prossimi incontri che interesseranno altre tra le principali città dell’Umbria.