Il 20 ottobre il Petrignano Cross si mette in tandem con il circuito Adriatico Cross Tour

Petrignano di Assisi è pronta a riprendersi di nuovo la scena domenica 20 ottobre con la più nota manifestazione di ciclocross giunta alla quattordicesima edizione: il Petrignano Cross si mette in tandem con il circuito Adriatico Cross Tour, oltre ad assegnare i titoli regionali FCI Umbria e quelli provinciali FCI Perugia per le categorie juniores uomini e donne, under 23 uomini e donne, élite uomini e donne, master donne e amatori uomini di seconda, terza e quarta fascia dai 40 anni in su.

Dal richiamo consolidato e con l’organizzazione a cura dell’Unione Ciclistica Petrignano, per il terzo anno di fila, si torna a solcare i prati del parco esterno all’Hotel La Torretta, sulle sponde del fiume Chiascio, al cui interno è stato preparato il percorso di circa 2 chilometri interamente sterrato che interessa la riva sinistra del fiume Chiascio.

L’ampia location dell’hotel La Torretta ospita non solo il campo gara ma anche tutto il quartier generale dell’evento con i suoi ampi spazi per i parcheggi, il lavaggio bici, il pasta party e le premiazioni.

Tra le novità di quest’anno lo short track (Trofeo Today International) per i giovanissimi di età compresa 7-11 anni (G1-G5) che integra il programma e propone ai presenti un momento di allegria con le nuove leve del pedale che si esibiranno in un tracciato appositamente disegnato per loro.

Agonisti e amatori sono suddivisi in diverse batterie di partenza: juniores uomini, master di seconda fascia dai 40 anni in su, master di terza fascia dai 50 in su, master di quarta fascia dai 60 in su, master donne (tutte), juniores, under 23 ed élite donne alle 9:30 (durata 40 minuti). Altro start per élite, under 23 e master di prima fascia under 40 alle 10:30 (60 minuti) e in contemporanea lo short track giovanissimi. Una pausa per consentire le premiazioni delle prime due batterie, la verifica iscrizioni e prove tracciato per le ultime gare giovanili dalle 11:40 alle 12:10. Si riprende con esordienti e allievi uomini e donne alle 12:20 (30 minuti); G6 uomini e donne alle 12:30 (20 minuti) premiazioni ultime gare a partire dalle 13:00. Tale programma potrebbe subire variazioni in base al numero degli iscritti.

Per gli atleti tesserati FCI, sia agonisti che amatori, iscrizione tramite Fattore K fino alle 24:00 di venerdì 18 ottobre (ID Gara 173879). Per gli atleti tesserati con gli enti di promozione sportiva tramite il link www.adriaticocrosstour.it/iscrizione.html sempre entro le 24:00 del 18 ottobre. Per la gara short track solo tramite il sistema federale del Fattore K (Id Gara 173993).

Siti di riferimento www.adriaticocrosstour.it e le pagine Facebook Adriatico Cross Tour | Facebook e Instagram AdriaticoCrossTour (@adriaticocrosstour)