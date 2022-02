Edilizia Scolastica a Perugia: partono i lavori del nuovo edificio scolastico adiacente il Capitini

Proietti: “L’obiettivo è che i nostri ragazzi e le nostre ragazze siano ospitati in Istituti scolastici sicuri e funzionali”

Partono oggi i lavori per la realizzazione del nuovo edificio scolastico per le scuole secondarie superiori nella città di Perugia, che sorgerà tra la sede dell’ITET “Aldo Capitini” e il parco comunale “Chico Mendez”, dalla Provincia di Perugia.

I lavori iniziati riguardano un primo stralcio di complessivi 4.000.000 di euro e saranno finanziato con “Mutui BEI” (Banca Europea Investimenti).

Questo primo stralcio prevede la realizzazione di 19 ambienti per la didattica (aule e laboratori) di dimensioni adeguate alle attuali numerosità delle classi, oltre ai necessari uffici e locali accessori.

Come prima opera verrà eseguita la sistemazione di un percorso provvisorio di accesso al parco da via Centova.

La realizzazione di questo nuovo edificio è stata pensata per fronteggiare l’aumento della popolazione scolastica delle scuole secondarie superiori della città di Perugia, prioritariamente per le esigenze del Liceo Scientifico Alessi.

I lavori iniziati costituiscono un primo stralcio funzionale di un complesso scolastico per la cui ultimazione saranno necessari ulteriori finanziamenti. Un secondo stralcio di circa 4.300.000 è già stato finanziato ed è attualmente in fase di progettazione.

È stato possibile procedere all’attuazione dell’intervento, nel rispetto delle pressanti scadenze stabilite dalle fonti di finanziamento dell’opera, pur in periodo di emergenza epidemiologica, grazie alla attività degli uffici tecnici del Servizio Edilizia Scolastica della Provincia (progetto redatto in massima parte con tecnici interni) ed anche alla collaborazione, per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni necessarie, di tutti gli uffici interessati soprattutto del Comune di Perugia (in particolare l’U.O. Urbanistica per la procedura di modifica al PRG, gli uffici del Patrimonio, della Viabilità, dell’Ambiente, ecc.), della Regione Umbria e della Soprintendenza”.