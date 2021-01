Economia: “Rilancio dell’Umbria attraverso edilizia e velocizzazione della ricostruzione”

Così il consigliere Vincenzo Bianconi (Gruppo misto) che definisce il documento

“indispensabile anche l’apporto dei Sindaci, dei tecnici, dei rappresentanti delle istituzioni, degli imprenditori, delle professioni e dei semplici cittadini che sono stati uditi in questi mesi dalla Commissione, e nel corso di sessioni di lavoro che ho ritenuto necessario organizzare direttamente per andare più in profondità. L’approvazione di questo atto mi rende particolarmente orgoglioso, non soltanto perché darà un ulteriore input decisivo per velocizzare le pratiche della ricostruzione pubblica e privata e recuperare così parte del tempo perduto, in linea con quanto sta mettendo in atto il Governo nazionale e il Commissario Legnini, ma, soprattutto, perché in un momento di recessione economica come quello attuale, servirà a stimolare la ripresa di moltissimi settori, sfruttando il moltiplicatore che il settore dell’edilizia genera più di qualunque altro. L’assunto di base su cui ho fondato questo importante lavoro è che, come riportato dall’ Osservatorio Cgil Fillea sulle costruzioni, un aumento di 1 miliardo di euro nel settore delle costruzioni permetterebbe di creare una domanda aggiuntiva diretta e indiretta di quasi 2,3 miliardi di euro ed una ricaduta complessiva sul sistema economico di 3,5 miliardi di euro, oltre che un incremento dell’occupazione con effetto cumulato complessivo intersettoriale che può raggiungere le 45-50 mila unità”.