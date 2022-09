Ecco il portale per promuovere i grandi eventi: al via quello per il Perugino 2023

Realizzato da Archimede Arte con un bando finanziato dalla Regione Umbria, rappresenta una vetrina per Enti, Istituzioni e Associazioni per valorizzare le iniziative su Pietro Vannucci

Un portale, in italiano e in inglese, per promuovere i grandi eventi, che prende il via con quelli interamente dedicati al Perugino2023. Una piattaforma online che rappresenta un format per future iniziative del genere, stavolta declinata per promuovere le opere, i luoghi del Divin Pittore e le iniziative dedicate all’artista in occasione del cinquecentenario della sua morte. Un catalogo digitale completo delle circa 200 opere di Pietro Vannucci e di tutti i musei, le chiese e gli enti che le contengono, con 25 musei di tutto il mondo come partner (13 italiani e 12 esteri), circa 110 immagini di opere già autorizzate ed inserite, itinerari, approfondimenti multimediali di autorevoli storici dell’arte.

Il portale www.perugino2023.org è dunque già realtà, pronto per essere implementato con nuovi contenuti che andranno ad arricchire per tutto l’anno prossimo la piattaforma. Ideato anche per promuovere le iniziative degli enti, delle istituzioni e delle associazioni aderenti al progetto, è stato realizzato da Archimede Arte attraverso il finanziamento della Regione Umbria, a valere sul bando POR FESR 2014-2020. Asse 3 – Obiettivo specifico 3.2 – Azione 3.2.1 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, creative e dello spettacolo”.

Grazie a tale contributo, la Regione Umbria ha potuto, dunque, far realizzare una piattaforma dedicata ai grandi eventi ed alle celebrazioni, in particolare a quelle dedicate a Pietro Vannucci che andranno a susseguirsi nel 2023, consentendo ad Archimede Arte di metterla a disposizione, in maniera gratuita, per tutti gli enti.

Frutto di una sinergia tra Istituzioni e privati. La piattaforma www.perugino2023.org è stata presentata a Perugia, nel Salone d’Onore di Palazzo Donini, dal vice presidente di Archimede Arte, Aldo Pascucci, dalla dirigente del Servizio musei, archivi e biblioteche della Regione Umbria, dai Sindaci dei Comuni su cui sono presenti gli “Attrattori”, ovvero Città della Pieve, Foligno e Trevi, oltre ai Sindaci dei comuni partner che fino ad ora hanno aderito al progetto (Bettona, Corciano, Deruta, Marsciano, Montefalco, Panicale), da Anci Umbria, con il presidente Michele Toniaccini (che ha dato il proprio patrocinio), dall’amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, e dal professor Francesco Federico Mancini, dell’Università di Perugia, curatore scientifico del portale e della “Mostra impossibile”.

“Il progetto, che si avvale di autorevoli contributi e al quale ha partecipato anche un gruppo di giovani storici dell’arte, è il risultato di una intensa fase di progettazione durata un anno – ha spiegato Aldo Pascucci – sostenuta da una attenta attività di ricerca bibliografica, di rilievo digitale fotogrammetrico, di contatto con i partner e i musei di tutto il mondo, di organizzazione di eventi di avvicinamento al quinto centenario, iniziati nel 2021 a Città della Pieve con il format molto suggestivo e apprezzato dal pubblico di “Arte sotto le stelle” . Volto a valorizzare l’identità territoriale incrementando i servizi, sviluppando strategie di comunicazione integrate e potenziando l’accoglienza, vuole essere un’opportunità di rete per tutti gli organizzatori, i promotori, gli enti di ogni località, i cui progetti sono rivolti all’anno 2023 e al Perugino, contribuendo alla diffusione di tutte le attività dedicate al cinquecentenario. Questo format digitale auspica di poter rappresentare uno strumento di ausilio anche per gli anni successivi al 2023, applicabile ad altre manifestazioni di tipo culturale e turistico grazie alla scalabilità del suo modello”. Aldo Pascucci ha, infine, tenuto a sottolineare che “tutti i fornitori dei servizi che Archimede Arte ha acquisito fuori della sua organizzazione sono tutte realtà umbre, aziende e professionisti qualificati che lavorano sia in Italia che all’estero”.

www.perugino2023.org una vetrina per eventi e news. All’interno di www.perugino2023.org ci sono due sezioni dedicate ad eventi e news, pronte ad ospitare, gratuitamente, le iniziative che saranno organizzate via via dagli Enti aderenti. La sezione dedicata alla parte informativa, divulgativa e storico-artistica di Perugino e delle sue opere avrà, per ogni pagina inserita, il collegamento con il luogo italiano o estero che la custodisce, nella cui scheda è inserita una descrizione; per i luoghi che hanno aderito, e indicati anche il link al sito web ufficiale e il logo.

I contenuti della piattaforma in numeri. Questi, in sintesi, i contenuti del portale: le opere totali prodotte da Perugino sono circa 200, di cui concesse e pubblicate 105 (immagini già autorizzate) 44 in attesa di perfezionamento contrattuale, 47 trattative di concessione in corso.

I soggetti che hanno aderito ad oggi. 14 musei, tra nazionali e internazionali (Nobile Collegio del Cambio di Perugia, Certosa di Pavia – Direzione Regionale Musei della Lombardia, Alte Pinakothek di Monaco, Lindenau Museum di Altenburg, Städel Museum di Francoforte, The Clark Art Institute del Massachussetts, Detroit Insitute of Art, Carnegie Museum of Art di Pittsburgh Pennsylvania, Birmingham Museum of Art di Alabama, Musée des Beaux Arts di Caen, Musée des Beaux Arts di Nancy, Musée des Augustins di Tolosa, Musée des Beaux Arts di Bordeaux, National Gallery of Ireland); 9 comuni umbri (Città della Pieve, Foligno, Trevi, Bettona, Corciano, Deruta, Marsciano, Montefalco, Panicale), oltre al Patrocinio di Anci Umbria; 2 enti ecclesiastici (Ordine dei Frati Minori dell’Umbria – Porziuncola, Diocesi di Siena); 3 associazioni del territorio (Strada del Vino Colli del Trasimeno, Strada dell’Olio DOP Umbria, Umbria Strade del vino); 7 partner tecnici (Consauto, Archis Comunicazione, A+, Associazione Musicale Teclas, Laboratorio di Diagnostica dei Beni culturali – Labdia, Kunan studio, Tommaso Forti), tutti della provincia di Perugia.

Per chi volesse aderire. La piattaforma verrà ufficialmente pubblicata il 1° ottobre 2022. Una data che rappresenta non un punto di arrivo, ma un inizio per predisporre al meglio la valorizzazione del quinto centenario di Perugino e del territorio: tutti i Musei e gli Enti che non sono riusciti a far pervenire ancora la propria adesione, gratuitamente, potranno quindi farlo inviando una mail all’indirizzo info@perugino2023.org. Potranno così essere inseriti nel sito con i loro link e loghi ufficiali e promuovere direttamente le proprie iniziative dedicate al Perugino. Inoltre, l’interazione tra i luoghi di Pietro Vannucci e il progetto sarà ulteriormente incrementata grazie alle pagine Facebook e Instagram dedicate a Perugino2023, già attive.

Le opere visibili e gli enti. All’interno della piattaforma, in questi mesi, sono state descritte e caricate tutte le opere del Perugino conosciute, con particolare attenzione a quei dipinti le cui singole parti sono state dislocate in vari musei del mondo – come ad esempio le Pale d’altare – e sono state compilate tutte le schede dei musei e luoghi che hanno opere del pittore.

Le sezioni del portale web. Le sezioni del portale si suddividono in Attrattori, Perugino, Opere, Musei e Chiese, Enti, News, Eventi, Shop, Contatti.

Andando nel dettaglio, la piattaforma presenta:

la digitalizzazione dell’intero edificio di Palazzo della Corgna a Città della Pieve, di Santa Maria dei Servi a Città della Pieve, dell’Oratorio della Nunziatella a Foligno e del Santuario della Madonna delle Lacrime a Trevi ;

; una “ Mostra impossibile ” digitale con la curatela del Prof. Francesco Federico Mancini ; nella quale è possibile trovare esposte all’interno della digitalizzazione del palazzo della Corgna, alcuni affreschi del Perugino, realizzati in epoche e luoghi diversi, ed inseriti digitalmente da Archimede Arte per consentire una visita unica in un percorso “impossibile nella realtà”. La mostra potrà essere fruita dal proprio PC, tablet, smartphone ed anche in realtà aumentata con il proprio dispositivo.

” ; nella quale è possibile trovare esposte all’interno della digitalizzazione del palazzo della Corgna, alcuni affreschi del Perugino, realizzati in epoche e luoghi diversi, ed inseriti digitalmente da Archimede Arte per consentire una visita unica in un percorso “impossibile nella realtà”. La mostra potrà essere fruita dal proprio PC, tablet, smartphone ed anche in realtà aumentata con il proprio dispositivo. video-pillole promozionali dedicate agli Attrattori del progetto;

del progetto; video-pillole con contenuti didattici e divulgativi narrati dal Prof. Mancini ;

; videoclip di una performance musicale con musiche del XVI secolo ;

; vetrina virtuale per la promozione delle aziende locali dedite all’artigianato, all’accoglienza turistica e alla ristorazione ;

; sezioni 3D per visualizzare alcune opere riferite al Perugino (come l’urna marmorea del Divin Pittore di Fontignano, l’affresco sul retro della Porziuncola di Assisi);

(come l’urna marmorea del Divin Pittore di Fontignano, l’affresco sul retro della Porziuncola di Assisi); promozione di itinerari e visite guidate;

indagini scientifiche a carattere diagnostico sull’opera di Perugino a Santa Maria dei Servi a Città della Pieve a del Laboratorio di Diagnostica Beni culturali LabDia di Spoleto.

Altre se ne aggiungeranno, a seconda delle richieste che saranno poi inoltrate dalle varie istituzioni o enti aderenti.

Video-mapping e merchandising. Il progetto è stato completato con le progettazioni di un video-mapping dedicato alle opere più suggestive di Perugino (che potrebbe essere proiettato sulla facciata di Palazzo della Corgna, appena restaurato, a Città della Pieve) e con la progettazione di un merchandising a tema “Perugino 2023” di elevata qualità e fattura.