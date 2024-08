Fine settimana di visite guidate con Gran Tour Perugia

Tra le origini etrusche della città, l’arte di Gustav Klimt e un tocco di mistero con il racconto dei segreti e dei misfatti che hanno caratterizzato il capoluogo umbro dal Medioevo a oggi

In arrivo un fine settimana alla scoperta del capoluogo umbro tra segreti e arte in compagnia delle visite guidate di Gran Tour Perugia, che per l’occasione spazierà tra le origini etrusche della città, la Galleria Nazionale dell’Umbria con la mostra dedicata a Gustav Klimt e una passeggiata lungo le vie del centro storico accompagnata dalla narrazione delle storie funeste e dei segreti che hanno caratterizzato Perugia a partire dal Medioevo.

Si inizia giovedì 8 agosto alle 18 con Gustav Klimt, scelto per inaugurare il nuovo filone della Galleria Nazionale dell’Umbria “Un capolavoro a Perugia”. La mostra a lui dedicata propone un percorso a tre tappe che culmina con una sala dove è “racchiusa” una delle opere più prestigiose dell’artista viennese, “Le tre età”, eccezionalmente prestato alla Gnu dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Nel quadro, Klimt esplora il tema delle “tre età” da un punto di vista laico, facendone un omaggio alla complessità del corpo femminile, che cambia aspetto nel corso degli anni, ma soprattutto accompagna un diverso atteggiamento nei confronti della vita. Le tre donne di questo capolavoro diventano anche la metafora di una civiltà, che all’inizio del Novecento sta lasciando dietro di sé una visione classica del mondo per immergersi nelle inquietudini del 20esimo secolo, sollecitate dai nuovi studi psicoanalitici viennesi.

La visita si terrà anche 15, 22, 29 agosto, il primo, 5 e 12 settembre.

Costo della visita guidata euro 22 (comprensivo di biglietto di ingresso).

Sabato 10 agosto alle 21 si va a spasso in notturna per la “Perugia Etrusca by night“, appuntamento realizzato in collaborazione con la Fondazione Ranieri Sorbello, durante cui prenderà vita un tour esclusivo con visita al suggestivo Pozzo Etrusco. Un percorso di trekking urbano illuminato dalla luna per conoscere le origini della città.

Costo della visita guidata euro 16, comprensivo del biglietto di ingresso al Pozzo Etrusco, euro 10 fino ai 10 anni, gratuito fino ai 6 anni.

Infine, a chiudere il fine settimana domenica 11 agosto alle 21 sarà “Perugia in giallo. Storie funeste in città“. Tante, infatti, seppur sconosciute ai più, le storie che hanno portato tormento fra le strade e le piazze della città già a partire dal Medioevo. Quello che andrà in scena sarà un tour “noir”, che nulla ha da invidiare alle icone europee, come Parigi o Londra con i loro fatti e misfatti, e che porterà alla scoperta di angoli più o meno conosciuti dell’acropoli che nascondono torbidi segreti.

Costo della visita guidata euro 12, gratuito fino ai 12 anni. Evento dog friendly

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it