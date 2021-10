Dopo quasi 600 giorni d’assenza per la pandemia i Pagliacci tornano in corsia

I volontari pronti a dare un po’ di sorriso tra i bimbi ricoverati in Pediatria tornano in corsia

“Per 593 giorni ho tenuto il mio vestito da Pagliaccio sempre pronto in auto. Sapevo che l’emergenza sanitaria non mi avrebbe permesso di tornare presto in pediatria ma quel vestito era lì, appeso bene e in ordine, pronto per essere indossato. Ora con i miei volontari siamo qui, felici come non mai. Con la speranza di trovare il minor numero possibile di bambini ricoverati”.

Alessandro Rossi, dopo la lunga assenza causata dall’emergenza covid che sembrava non finire mai, è tornato tra i piccoli degenti dell’azienda ospedaliera “Santa Maria”.

Con i suoi Pagliacci e i giochi di magia, ormai da tantissimi anni, due volte a settimana è presente in Pediatria per far sorridere i bambini, i ragazzi ma anche i familiari perché l’associazione è anche per loro, per aiutarli ad affrontare i giorni da passare in ospedale a causa della malattia di un figlio.