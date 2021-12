Dopo il sold out del Chocolate Live Show firmato Roberto Rinaldini, Eurochocolate Winter torna domani con Roberto Molesti

L’esclusiva ricetta del Maestro Pasticcere Rinaldini a disposizione dei pasticceri dell’Altopiano della Paganella per arricchirne i menù

Dolcissima partenza per Eurochocolate Winter con il grande successo del primo live show firmato dal Maestro Pasticcere Roberto Rinaldini che domenica scorsa ha conquistato il goloso pubblico del Comprensorio Dolomiti Paganella registrando un meritato sold out.

Membro Relais Dessert, l’Associazione francese che riunisce i 100 migliori pasticceri al mondo, Rinaldini ha realizzato in esclusiva per Eurochocolate Winter una sua speciale ricetta, a base di cacao, cioccolato e tipicità del territorio, che i pasticceri dell’Altopiano della Paganella, potranno riproporre autonomamente durante tutta la stagione invernale 2021/2022 inserendola nei rispettivi menù.

Apprezzatissime dal pubblico del live show, le golose girelle al cioccolato fondente 70% firmate Roberto Rinaldini sono frutto di un irresistibile connubio con fior di latte montato al miele, frutti di bosco freschi, mele calde al caramello e vaniglia Bourbon.

Promosso dall’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella, il nuovo format di Eurochocolate Winter, declinato in varie tematiche collegate al goloso Cibo degli Dèi, coinvolgerà il suggestivo Comprensorio con imperdibili Chocolate Live Show, il prossimo in programma domani Mercoledì 8 Dicembre, per proseguire Sabato 11 e Sabato 18 Dicembre e tornare poi con una seconda parte dedicata al San Valentino, Cioccolata e Paganella: Amore a prima Pista, da Venerdì 11 a Lunedì 14 Febbraio 2022.

Protagonista del secondo Chocolate Live Show, in programma domani alle ore 10 presso il Rifugio La Roda, sulla cima della Paganella, sarà Roberto Molesti. Pasticcere al Rifugio La Roda, si è classificato al quarto posto nel concorso firmato FIPGC – Federazione Italiana Pasticceri, Gelatieri, Cioccolatieri nella categoria “Panettone innovativo”. L’innovazione del Panettone Enrosadira va ricercata nella preparazione in quota, a ben 2.125 metri, ovvero un’altitudine che influisce in maniera determinante sulla lievitazione. Tra le peculiarità anche un lievito madre di 35 anni e ingredienti saldamente legati al territorio di montagna come i lamponi, lo sciroppo di Pino Mugo, il liquore al Genepy, la trigonella e l’aroma di Abete Rosso.

Sarà poi la volta di Federico Fusca, Sabato 11 Dicembre alle ore 10 presso lo Chalet Forst, Paganella Ski Area, e di Andrea Mainardi, protagonista Sabato 18 Dicembre 2021 alle ore 14 presso il Rifugio Dosson, Paganella Ski Area.

I Chocolate Live Show, con la loro golosa degustazione finale, sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al link www.eurochocolate.com/winter2021/chocolate-live-show .

Eurochocolate Winter vi aspetta in Paganella!