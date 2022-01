Dopo il grande successo del viaggio-recital di Massimo Ranieri ad Assisi, Tourné porta a Perugia e Gualdo Tadino Roberto Mercadini

Con il suo monologo da e su Shakespeare “La più strana delle meraviglie”

Applausi a non finire per quello che è un artista a tutto tondo, capace di arrivare al cuore della gente, non solo con le sue canzoni, con l’intensità dei suoi testi, ma per il suo vissuto e il modo intimo di raccontarsi al pubblico tra musica e parole, toccando con brio anche la sfera teatrale. Teatro che è una delle sue più grandi passioni.

Così Massimo Ranieri ha conquistato ieri (14 gennaio) il Teatro Lyrick di Assisi con il nuovo allestimento del recital “Sogno o son desto… in viaggio”, nell’ambito di Tourné, stagione promossa da AUCMA e MEA Concerti.

Gli appuntamenti con gli itinerari d’autore proseguono stasera 15 gennaio alle 21.00 alla Sala dei Notari di Perugia e domani, 16 gennaio, sempre alle 21.00 al Teatro Talia di Gualdo Tadino con “La più strana delle meraviglie”, monologo da e su Shakespeare di Roberto Mercadini.

“Ma questa è la più strana delle meraviglie, dice Orazio ad Amleto, dopo aver visto il fantasma del re – asserisce Mercadini parlando dello spettacolo – Ecco, sono più o meno le parole che mi vengono alle labbra certe volte quando penso a William Shakespeare. Ai vertici incredibili della sua arte (incredibilmente alti e incredibilmente numerosi). Allora provo a raccontarvi lui, il suo tempo, il suo teatro, lo stupore e lo sgomento che io sento di fronte a questo titano. Ci provo usando le stesse parole che lui fa pronunciare ai suoi stupefatti e sgomenti personaggi. Vale a dire, vi parlo di Shakespeare con le frasi che lui ha usato per parlare di tutti noi. Quelle frasi che sembrano già dire ogni cosa. E di fronte alle quali si pensa, a volte, “il resto è silenzio” (che, per l’appunto, è un’altra frase di Shakespeare)”.

La stagione Tourné 2021/2022 si realizza in collaborazione con Regione Umbria, Sviluppumbria, Comune di Perugia, Comune di Assisi, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Panicale, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Trevi. Partners tecnici Fattoria Creativa, Erreti Musica.