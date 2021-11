Domenica 21 novembre l’attesa gara tra l’Ads Pietralunga e l’Asd Pierantonio

Sponsor delle 2 squadre, Giuliano Tartufi e Fumanti Group, rivali sul campo e partner nel loro business. Una partita molto sentita in cui le formazioni faranno di tutto per portare a casa il risultato

Domenica 21 novembre, alle 14.30, lo stadio comunale di Pietralunga vedrà sfidarsi sul campo l’Asd Pietralunga e l’Asd Pierantonio per la 13 giornata del Girone A del campionato di Promozione. Nel segno del più sano agonismo, ci sarà da aspettarsi una partita agguerrita in cui, da entrambe le parti, saranno dispiegate le migliori forze per portare a casa il risultato, anche perché il Pierantonio ha vinto gli ultimi tre incontri e a Pietralunga c’è voglia di riscatto. A sostenere le formazioni ci saranno, insieme ai tifosi, i rispettivi sponsor, la Giuliano Tartufi per l’Asd Pietralunga e la Fumanti Group per il Pierantonio, due aziende partner nella loro attività commerciale, che da anni si affiancano nel business dei Tartufi, e rivali sul campo di pallone. La Fumanti Group infatti, con la sua rete di negozi, commercializza i prodotti della Giuliano tartufi specializzata nella produzione di specialità alimentari a base di Tartufo. Due realtà commerciali che rappresentano un grande indotto per il territorio e, insieme, “sviluppano” un fatturato totale di 20 milioni di euro, con 150 dipendenti e ben 40 negozi in Italia e in Europa.

A fare un tifo sfegatato, al campo sportivo, domenica ci saranno da una parte Giuliano Martinelli, titolare della Giuliano Tartufi, Daniele Bagiacchi titolare della Gb Software insieme al presidente dell’Asd Pietralunghese Gianfranco Grassini, dall’altra Luca e Filippo Fumanti, titolari della Fumanti Group e loro padre Giuseppe Fumanti, presidente dell’Asd Pierantonio.