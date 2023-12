Disturbi dell’alimentazione già a 8 anni, Regione Umbria: “Sono un’epidemia”

“Nel 2022 in Italia sono morte 3.200 persone per complicanze mediche legate alla malnutrizione, con un’età media di 25 anni” spiega Dalla Ragione, psichiatra e psicoterapeuta, responsabile dei servizi dell’Usl Umbria 1, consulente ministeriale e docente universitaria considerata tra le maggiori esperte del settore.

“I disturbi dell’alimentazione – aggiunge – sono una patologia psichiatrica, non una moda o una ricerca estetica. Parliamo di anoressia e bulimia nervosa ma anche di alimentazione incontrollata di chi in una sola ora può ingerire cibi da 3 mila a 30 mila calorie”.

Dalla Ragione ribadisce l’esigenza di “attivare nel primo anno della malattia terapie che oggi sono molto specializzate”.

“Spesso però – aggiunge – non c’è la consapevolezza della malattia e chi ne è affetto è convinto di stare benissimo. C’è una sorta di allucinazione nella percezione del proprio corpo: ci sono ragazze che pesano 30 chili eppure si vedono grasse. E’ difficile convincerle a curarsi”.

L’esperta rileva poi che “la metà delle regioni italiane non ha strutture specializzate in grado di curare queste patologie”.

“In Umbria – sottolinea – abbiamo invece una rete all’avanguardia per la cura dei disturbi dell’alimentazione e per questo da noi arrivano giovani da ogni parte del Paese”. Tra questi ce ne sono sempre di più di sesso maschile. “Per loro – spiega – una difficoltà in più è rappresentata dal fatto che la patologia viene pensata come tipica femminile e quindi molti non accettano di esserne affetti e quindi di curarsi”. I segnali della malattia non sono solo fisici. “C’è un vistoso cambiamento nel carattere – spiega Dalla Ragione – e persone solari, allegre, si spengono, diventano tristi. E allora bisogna intervenire. Subito”.