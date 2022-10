Deruta: una delegazione del Ministero Tunisino dell’Artigianato in vista al Museo della Ceramica

Montagnoli: “Deruta e le sue maestranze considerate centro formativo per altri paesi”

È stata ricevuta, dall’Assessore alla Cultura e del Turismo Piero Montagnoli, nella sala Consiliare del comune di Deruta, la delazione del Ministero Tunisino dell’Artigianato. L’incontro scaturisce dal progetto di cooperazione internazionale finanziato dalla cooperazione Italiana che ha come finalità quella di condividere le esperienze italiane sui temi dell’innovazione e gestione del settore della Ceramica. A promuovere l’iniziativa è stato l’artista derutese Nicola Boccini già da tempo impegnato in attività di formazione e assistenza tecnica ad aziende tunisine che operano nel settore della ceramica/poterie. Dopo i saluti e lo scambio di doni la delegazione è stata accompagnata in visita al Museo Regionale della ceramica dove ad accoglierla c’era il conservatore del Museo Prof. Giulio Busti.