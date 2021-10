Deruta, per la prima volta nel consiglio nazionale della ceramica

Con il sindaco di Deruta e presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini

Deruta, per la prima volta, entra a far parte del consiglio nazionale della ceramica, con il sindaco, Michele Toniaccini, nuovo componente dell’organismo, in rappresentanza dei produttori di ceramica artistica e tradizionale.

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto di nomina, ricostituendo così l’organismo presso il ministero dello Sviluppo economico che ha il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale di un prodotto di alta qualità tipicamente made in Italy.

“E’ per me un grande onore ricoprire questo incarico – commenta in una sua nota il sindaco Toniaccini – ma è anche una grande responsabilità, perché abbiamo di fronte molte sfide, con un unico obiettivo: rilanciare il settore della ceramica e restituirgli l’importanza e la centralità che merita”.

Il consiglio riconosce i Comuni italiani in cui vi è una consolidata tradizione ceramica e definisce i criteri per attribuire la denominazione di origine delle ceramiche artistiche prodotte secondo le tecniche, i modelli e i decori tipici della tradizione locale, attraverso l’utilizzo dei marchi Cat (Ceramica artistica e tradizionale) e Cq (Ceramica di qualità). L’organismo valuta inoltre i progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell’arte ceramica italiana attraverso iniziative di studio e di promozione culturale e commerciale da organizzare sul territorio nazionale.