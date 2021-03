“Dal Governo 20 milioni di euro per le scuole dell’Umbria”

Ad annunciarlo sono la senatrice della Lega, Valeria Alessandrini, responsabile dipartimento scuola per l’Umbria e il segretario regionale Lega Umbria, Virginio Caparvi.

“15 milioni e 238 mila euro sono stati destinati alla provincia di Perugia e 4 milioni e 636 mila euro saranno a disposizione della provincia di Terni. Il Ministero dell’Istruzione, recependo le proposte della Lega, ha messo in campo risorse fondamentali finora non utilizzate, aggiuntive rispetto a quelle previste dal Recovery Plan, per la messa in sicurezza e la riqualificazione energetica degli edifici scolastici. Con questa iniziativa il nuovo esecutivo compie un primo sostanziale cambio di passo in un settore, quale quello dell’edilizia scolastica, che era stato totalmente abbandonato dal precedente Governo che aveva preferito riporre questi fondi in un cassetto e puntare sui banchi con le rotelle. Con la Lega al governo arrivano i primi risultati importanti per ridare dignità al mondo della scuola”.