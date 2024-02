Cristiana Pegoraro suona a New York nella maison Michael Kors

La pianista di fama internazionale coinvolta come ambasciatrice di San Valentino nel mondo. Evento che ha unito il mondo della moda a quello della musica sul tema dell’amore

Cristiana Pegoraro è stata scelta dal prestigioso marchio del fashion Michael Kors come artista di fama internazionale e ambasciatrice di San Valentino nel mondo, per un evento di altissimo livello, dedicato all’amore e al patrono degli innamorati, che ha unito il mondo della musica e quello della moda. La pianista e compositrice, definita dal New York Times “un’artista del più alto calibro”, si è infatti esibita nel principale store della maison americana, al Rockefeller Center, nel cuore di Manhattan, a New York, città a cui è legata da oltre 25 anni divenuta per lei una seconda casa. Dopo il grande successo del concerto, lo scorso anno a novembre, che Cristiana Pegoraro ha tenuto, come da tradizione, alla Carnegie Hall di New York, la casa di moda ha deciso di coinvolgere la pianista in questa iniziativa per far conoscere la figura di San Valentino, per gran parte degli americani sconosciuta come uomo e come santo. Cristiana Pegoraro prosegue, così, anche con questo concerto evento, che ha visto una grandissima presenza di pubblico, nel suo impegno di ambasciatrice di San Valentino nel mondo, titolo di cui è stata insignita oltre un anno fa dal Centro culturale valentiniano e dall’amministrazione comunale di Terni.

La collaborazione tra la pianista e la casa di moda ha dato vita a un evento straordinario, glamour, chic e di grande valore artistico. Cristiana Pegoraro, vestita per l’occasione dal brand Michael Kors, ha suonato un pianoforte a coda posizionato nella principale vetrina del negozio, tanto che anche dall’esterno è stato possibile godere della sua musica. Il concerto ha previsto una prima parte esclusiva VIP su invito e una seconda aperta al pubblico. Cristiana Pegoraro ha proposto un ampio repertorio fatto di brani celebri classici alternati a sue composizioni originali tratte dal suo ultimo Cd ‘Colors of Love’, ispirate a grandi storie d’amore.

“Sono stata onorata – ha commentato Pegoraro – di collaborare con un marchio e designer iconico come Michael Kors e felice di proseguire nel mio impegno, attraverso la musica e grazie a eventi di grande spessore come questo, per far conoscere la figura di San Valentino e portare tra la gente il messaggio di amore e pace che a lui è legato”.

Il legame artistico tra l’Umbria e gli Usa che Cristiana Pegoraro ha contribuito a creare passa anche per il Narnia Festival di cui la pianista è ideatrice e direttore artistico, che porta a Narni, ormai da diversi anni, oltre cento artisti americani che anche quest’anno saranno tra i protagonisti dell’edizione 2024 della kermesse.