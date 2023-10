Costanza Laliscia vince in Sardegna e in Germania, ora si prepara per il circuito Fise 2023

L’amazzone plurimedagliata del Fuxiateam in sella a Pingo ha tagliato per prima il traguardo della gara più impegnativa dell’internazionale tedesco, la settimana prima aveva vinto ad Arborea con Assim du Barthas, prossima sfida sabato a Travagliato di Brescia

C’è la firma di Costanza Laliscia su due delle ultime più prestigiose gare dell’endurance europeo, la prima in Sardegna e la seconda in Germania. E dopo due medaglie d’oro negli ultimi 15 giorni, l’amazzone di punta del Fuxiateam della scuderia umbra Italia Endurance Stables & Academy si appresta a disputare la finale del Circuito Fise 2023 in programma a Travagliato sabato prossimo.

La prima delle due recenti vittorie è stata centrata il 23 settembre sui 120 km ad Arborea, in Sardegna, dove Costanza ha interpretato al meglio Assim du Barthas, cavallo esperto con cui sempre quest’anno aveva già concluso una gara sui 160 km; il binomio del Fuxiateam non ha tradito le aspettative, conducendo la gara in testa dall’inizio alla fine e conquistando anche il premio Best condition.

Ancora più emozionante è stato il secondo successo, conquistato in Germania il 7 ottobre scorso all’Endurance Festival di Bavaria a Buch, a 150 km da Monaco di Baviera, dove Costanza si è presentata al via in sella a El Arrayan LC Flor De Pingo, un giovane castrone purosangue arabo (del 2015) alla sua prima CEI 3* 140 km. L’obiettivo era la qualifica, ma nel corso della gara il cavallo ha dato prova delle sue qualità, tanto che Pingo e Costanza hanno tagliato per primi il traguardo della gara più impegnativa dell’internazionale tedesco, con una media di 23,904 km/h nell’ultimo giro e una volata finale, che ha ricordato ai presenti altre performance memorabili della pluricampionessa perugina, come quella del campionato italiano assoluto lo scorso giugno.

Ora, tutto il Fuxiateam di Italia Endurance Stables & Academy è concentrato in vista della finale del circuito Fise 2023, la prestigiosa gara in programma il 14 ottobre a Travagliato, in provincia di Brescia: una CEI2* su 120 km che Costanza disputerà in sella a Cadzya du Barthas.

