Coronavirus: un migliaio i vaccinati in Umbria. Somministrato il 19,8 per cento delle 4.960 dosi consegnate

Sono 980 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate fino ad ora in Umbria, pari al 19,8 per cento delle 4.960 consegnate. E’ quanto emerge dai dati aggiornati sul portale online del commissario straordinario per l’emergenza. Le donne vaccinate sono 585, e 395 gli uomini, in gran parte nelle fasce di età 50-59 anni (279), 40-49 (261) e 30-39 (235). Gli operatori sanitari vaccinati sono 953. Dieci dosi sono state somministrate a personale non sanitario e 17 a ospiti delle strutture residenziali.