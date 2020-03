Coronavirus: un elenco aggiornato per consegne alimentari a domicilio. Iniziativa dell’Urp-Sportello del Cittadino di Terni



L’amministrazione comunale di Terni si è attivata attraverso l’ufficio commercio e artigianato per far sapere alla cittadinanza quali sono gli operatori del settore alimentare che effettuano consegne a domicilio in città. Lo comunica l’assessore al commercio del comune di Terni, Stefano Fatale. Tutti i commercianti e gli artigiani interessati sono invitati a compilare il modulo che è stato loro inviato, mandarlo via email al Comune di Terni e, grazie alla collaborazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP-Sportello del Cittadino), saranno realizzati elenchi costantemente aggiornati di chi sarà disponibile alle consegne a domicilio, con i numeri di telefono, le email e le tipologie di prodotto. In alternativa gli operatori potranno anche telefonare al numero dello Sportello del cittadino ( tel: 0744 432201; email: sportello.cittadino@comune.terni.it) e comunicare i loro dati. Gli elenchi saranno diffusi ai cittadini tramite il sito web dell’Ente, i media locali e i social. Intanto è possibile consultare l’elenco elaborato ed in fase di aggiornamento con le consegne degli alimenti a domicilio per tutti i cittadini nella pagina dell’Urp-InComune.