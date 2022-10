Coronavirus Umbria, più di mille nuovi contagi accertati

In aumento anche i ricoveri e altri quattro morti registrati

Sono 1.198 i nuovi contagi al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, dove si registrano anche altri quattro decessi e un aumento dei ricoverati.

I nuovi casi giornalieri non superavano le mille unità da un paio di mesi.

Il tasso di positività emerso dall’analisi di 5.782 tamponi molecolari e test antigenici è pari a 20,71 per cento (20,8 lo stesso giorno della scorsa settimana).

In base ai dati della Regione aggiornati a martedì 4 ottobre, i guariti sono inoltre 864 e gli attualmente positivi salgono a 6.304.

I ricoverati sono 136 (22 in più in un giorno), tre dei quali in terapia intensiva. I morti dall’inizio della pandemia sono complessivamente 2.129.