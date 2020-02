Coronavirus: Terni, chi arriva da una zona a rischio deve comunicarlo. Il sindaco Latini interviene in merito all’obbligo previsto nell’ordinanza della Regione

Il sindaco di Terni, Leonardo Latini, in riferimento alla ordinanza di ieri della presidente della Regione in merito alle misure di prevenzione e gestione emergenza Coronavirus, sottolinea che chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, compresi i comuni italiani dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, DEVE comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, pertanto i numeri per il territorio del comune di Terni sono: 0744 204345, 204335, 204330, servizio di igiene e sanità pubblica, viale Bramante 37 Terni. Nell’eventualità che la persona interessata contatti il medico di base, il numero verde regionale 800636363, il 118, saranno queste strutture a informare comunque il Dipartimento di prevenzione.