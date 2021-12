Coronavirus: aumentano i positivi ma calano le intensive

179 i nuovi positivi, 7 i posti occupati in terapia intensiva (ieri erano 8)

Ancora un picco per i contagi giornalieri da Covid in Umbria, 179 nelle ultime 24 ore, ma restano sostanzialmente stabili i ricoverati in ospedale, 49, uno in più, sette dei quali nelle terapie intensive, erano otto. Non si registrano nuovi morti. Lo riporta il sito della Regione aggiornato all’8 dicembre. Sempre nell’ultimo giorno sono stati dichiarati guariti in 161, con gli attualmente positivi ora 1.979, 18 in più. Sono stati analizzati 3.056 tamponi e 7.734 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 1,65 per cento (1,01 il giorno precedente).