Corciano: Joey e Rina, re e regina della social dance, al Quasar Village

Il duo ballerino più amato del web farà ballare tutti domenica 8 ottobre dalle 17. Alle 16 pre-show con spettacoli e balli dell’accademia Danza Studio’s

Sono diventati un fenomeno sul web con le loro coreografie, hanno ballato con Stash dei The Kolors, Annalisa, Fedez, JAx, Elettra Lamborghini e Alex Britti, e hanno collaborato con i Boomdabash, Paola e Chiara, Tony Effe ed Emma. Joey (Di Stefano) e Rina (Caterina Di Liberto), coppia fissa sia nel ballo che nella vita, approdano al Quasar Village domenica 8 ottobre dalle 17, per un coinvolgente pomeriggio tutto da ballare.

Insegnanti di ballo originari di Ramacca, in provincia di Catania, Joey e Rina sono diventati popolari soprattutto su Tik Tok, dove il video con la coreografia di ‘Bellissima’, brano di Annalisa, è diventato virale in pochi giorni e li ha incoronati re e regina della ‘coreografic social dance’. Joey l’ha proposto in vari modi, in solitaria, con la compagna, ma a volte anche con un corpo di ballo o con piazze intere che hanno ballato insieme a lui, raggiungendo milioni di visualizzazioni.

Da qui tanti altri successi, follower e visualizzazioni: il ‘segreto’ della loro social dance sta nel fatto che si basa su coreografie semplici da eseguire, basate sulle hit del momento che riescono a coinvolgere persone di tutte le età.

Per ‘scaldare’ l’atmosfera, inoltre, è previsto un pre-show con spettacoli e balli di gruppo a cura dell’Accademia Danza Studio’s di Perugia per la quale saranno presenti, tra gli altri, i maestri cubani Alexis Olivares e Bertha Abreu.

Rossana Furfaro