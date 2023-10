Cardiogrocco 2023, un congresso sulla Cardiologia Riabilitativa

L’evento si terrà sabato 7 ottobre alla Sala del Consiglio, Palazzo della Provincia di Perugia

La continua evoluzione tecnologica, i risultati innovativi della ricerca farmacologica, unitamente all’acquisizione di metodiche diagnostiche sempre più raffinate, rendono l’aggiornamento professionale in campo cardiologico una costante necessità per tutti gli operatori che a vario titolo sono impegnati nella lotta alle malattie cardiovascolari. È questo lo scopo del congresso che si terrà il 7 ottobre a Perugia, nella sala del consiglio della Provincia di Perugia, far conoscere l’intervento riabilitativo cardiologico, così come suggerito dalle Linee Guida Nazionali.

L’evento è suddiviso in tre sessioni, di cui una dedicata interamente alla cardiologia riabilitativa. L’incontro partirà in prima mattinata e terminerà nel primo pomeriggio. Il congresso è promosso e curato dalla Dott.ssa Lucia Filippucci, responsabile UO Cardiologia Riabilitativa e Prevenzione Patologie Cardiovascolari e permette il raggiungimento di 7 crediti formativi per medici chirurghi, tecnici ortopedici, fisioterapisti, infermieri e dietisti. È possibile registrarsi online e compilare il form di iscrizione sul sito www.midi2007.it (Eventi -CARDIOGROCCO 2023). L’iscrizione è gratuita. Massimo cento partecipanti. Di seguito il programma della giornata.

8.30 Saluto delle autorità

SESSIONE I

POLITICA SANITARIA

Moderatori: B. BLASI, F. CASTELLANI. R. SCLAFANI

9.00 – 9.20

Valorizzare il territorio per ottimizzare le risorse dei centri hub

ABBRITTI

9.20 – 9.40

Sinergia-ospedale territorio: racconto di un’esperienza clinica

SANTUCCI

9.40 – 10.00

Discussione sui temi trattati

G.F. ALUNNI, E. CHIUINI, T. SCARPONI

10.00 – 10.15

Coffee break

SESSIONE II

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA IN COLLABORAZIONE CON ITACARE -P

Introduzione: M. AMBROSETTI, L. FILIPPUCCI

Moderatori: F. FORCIGNANO’, R. GRIFFO, B. STAFISSO

10.15 – 10.30

I buoni motivi per inviare i pazienti cardiopatici post-acuti e cronici ad un programma di cardiologia Riabilitativa

G.F. MUREDDU

10.30 – 10.45

La cardiologia riabilitativa nella rete cardiologica umbra: luci e ombre

M.N. SUADONI

10.45 – 11.00

Criticità nel percorso assistenziale del paziente cardiopatico dalla fase acuta alla post-acuzie

CAVALLINI

11.00 – 11.15

Criticità nel percorso dalla cardiochirurgia alla riabilitazione cardiologica

I.DI BELLA

11.15 – 11.30

Collaborazione medico-chinesiologo

L.PASQUALINI

11.30 – 12.00

TAVOLA ROTONDA STATO DELL’ARTE DELLA RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA

Moderatori: M. AMBROSETTI

Partecipano: G. AMBROSIO, G.F ALUNNI, S. MANDORLA, G. ROSIGNOLI

12.00 – 13.00

LETTURA MAGISTRALE

Introduce: L. FILIPPUCCI

Importanza medico-legale del rispetto delle linee guida

SCALISE

13.00

LUNCH

14.00 – 15.00

LETTURA MAGISTRALE

Introduce: E. ROSATI

Le glifozine e gli inibitori GLP1: una nuova strategia terapeutica nella prevenzione delle patologie cardiovascolari

LORETO

SESSIONE III

STRATEGIA TERAPEUTICA

Moderatori: C. MARTINO, G. VAUDO

15.00 – 15.20

Monoterapia e terapia d’associazione nel trattamento delle dislipidemie

MANNARINO

15.20 – 15.40

Approccio fast-truck nella Cardiopatia Ischemica

GUERRA

15.40 – 16.00

I nutraceutici: il loro supporto nell’approccio terapeutico della sindrome metabolica

GRANDONE

16.00 – 16.20

La terapia con NAO: vecchie e nuove evidenze

16.20 – 16.40

Terapie di associazione nell’ipertensione arteriosa: una reale arma per migliorare l’aderenza terapeutica

PUCCI

16.40 – 17.00

Discussione sui temi trattati

JACOANGELI, I. PARISSE, E. PERELLI

Camilla Squarta