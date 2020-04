Consegne a domicilio: il Comune di Perugia mette a disposizione il proprio sito

Per contribuire a preservare le attività economiche del territorio perugino il Comune, a partire da sabato 4 aprile, mette a disposizione degli operatori commerciali sul sito istituzionale, al link

https://www.comune.perugia.it/avvisi/esercenti-consegna-a-domicilio

lo spazio per comunicare la disponibilità alla consegna a domicilio dei propri prodotti (generi alimentari, alimenti pronti, altri prodotti) in conformità alle norme vigenti nel periodo di emergenza sanitaria.

“Si tratta di un servizio aggiuntivo, rivolto a tutti i cittadini – ha spiegato l’assessore al commercio Clara Pastorelli – finalizzato a fornire informazioni utili a chi sta a casa, con l’obiettivo anche di limitare al massimo la circolazione delle persone e quindi il rischio di contagio. In questo modo, potrà essere garantita la sicurezza degli utenti anche dopo questa fase di emergenza. È oltretutto un modo -ha aggiunto l’assessore- per sostenere il piccolo commercio, che potrebbe non avere altrimenti la possibilità di far conoscere la propria disponibilità al servizio a domicilio”.