Nicola Angelini: le imprese hanno bisogno di condividere i progetti con i giovani

Si è concluso il secondo ciclo di incontri con le scuole per parlare di cultura del lavoro e di cultura d’impresa. Confimi Industria Umbria ha parlato ai giovani dell’Ipsia Sandro Pertini di Terni per sensibilizzarli e avvicinarli al mondo del lavoro in modo ancor più consapevole.

“Un grazie speciale al dirigente dell’istituto, professor Fabrizio Canolla – afferma Nicola Angelini, presidente di Confimi Industria Umbria – per averci dato la possibilità di comunicare ai giovani che saranno il nostro futuro. Abbiamo parlato di impresa, di cultura del lavoro, di tutte quelle professioni importanti per la nostra economia e che molte volte non vengono prese in considerazione. Abbiamo aperto le porte delle nostre imprese per condividere assieme agli studenti progetti, idee, esperienze”. “Le imprese – continua il presidente Angelini – hanno bisogno di condividere i progetti con coloro che saranno i nuovi imprenditori o collaboratori delle aziende e la scuola è il luogo dove si formano i giovani lavoratori, gli imprenditori, i padri e le madri di famiglia del domani, è un luogo dove oltre a insegnare ‘la materia’, ci si prepara alla vita”. “Abbiamo ritenuto da sempre fondamentale il rapporto stretto di collaborazione con le industrie del territorio – dichiara il professor Canolla – in quanto risulta determinante per la crescita professionale e personale dei nostri studenti, l’esperienza diretta presso le attività produttive del territorio dove possono approfondire le preparazioni teoriche e pratiche svolte a scuola e assorbire la mentalità giusta che li prepari all’ingresso nel mondo del lavoro; per questo ringraziamo Confimi Industria Umbria e i suoi dirigenti per questa importante opportunità di confronto che ha suscitato nei nostri ragazzi e ragazze veramente molto entusiasmo e coinvolgimento”.

Agli incontri è intervenuta anche la coordinatrice del Gruppo Donne di Confimi Industria Umbria, Anna Rita Bruschi, per parlare ai giovani dell’importanza del ruolo delle donne all’interno delle imprese.

Gli imprenditori di Confimi Industria Umbria, soprattutto in questo particolare momento storico, in cui manca la mano d’opera, in particolare per il settore metalmeccanico, tessile ed edilizio hanno sentito la necessità di avvicinare i giovani al mondo del lavoro e quest’obiettivo potrà essere raggiunto solo inculcando loro il concetto di cultura d’impresa e cultura del lavoro.