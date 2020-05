Confcooperative: soddisfazione per la precisazione dell’Inail su Covid-19 e infortuni. Il Presidente Di Somma: “Ora una norma scritta, ma è già importante il riconoscimento della non automaticità della responsabilità penale e civile degli Amministratori”

“Accogliamo con estremo favore e sollievo la precisazione dell’Inail circa il fatto che l’infortunio sul lavoro per Covid-19 non può essere collegato automaticamente alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro e quindi degli Amministratori delle Cooperative”.

Lo afferma il Presidente Regionale di Confcooperative Umbria, Carlo Di Somma, soddisfatto per l’emanazione della nota dell’Inail in cui si precisa che il datore di lavoro potrebbe rispondere penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa. La questione è di grande rilevanza in quanto si inserisce in un aspro dibattito che si è sviluppato nei giorni scorsi dopo che l’Inail aveva sancito l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro per i dipendenti che contraevano positività al Covid-19. Tale disposizione aveva spalancato immediatamente la porta a possibili responsabilità dirette del datore e in alcune regioni particolarmente toccate dalla pandemia si erano subito attivati percorsi giudiziari. Ad entrare nel dettaglio è il Segretario Regionale di Confcooperative, Lorenzo Mariani, secondo il quale

“l’Inail precisa giustamente che il riconoscimento dall’infortunio sul lavoro non fa discendere automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro e questo solleva molti Dirigenti di imprese cooperative, in gran parte socio-sanitarie ma anche della logistica, dei servizi ed agroalimentari che in questi mesi di quarantena non hanno sospeso la loro attività. Per tutelare questi Amministratori, Confcooperative si è mossa fin da subito unitamente alle altre Associazioni di Categoria per sensibilizzare sul tema il Governo Nazionale e quello dell’Ente Assicurativo del Lavoro”.

È bene ricordare che l’Inail precisa che il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.