“Comportamento incoerente della Regione Umbria nella conservazione della Rete Natura 2000”

Concorrere all’applicazione delle norme nazionali ed europee per la conservazione della biodiversità, proteggere la natura e ripristinare habitat e specie: questo è il compito delle Regioni e ciò che dovrebbero fare a cominciare dalla rete di zone giuridicamente protette sottoposte a protezione rigorosa, come la Rete Natura 2000.

Questa la teoria, nella pratica Regione Umbria e Amministrazioni locali troppo spesso disattendono alle loro funzioni, chiudendo occhi e orecchie.

“In Valnerina in particolare vengono sistematicamente disattese le norme a tutela degli ecosistemi acquatici – denuncia Legambiente Umbria – Ci siamo più volte trovati a segnalare all’Assessore, agli Uffici e alle stazioni locali dei Carabinieri forestali il mancato rispetto delle concessioni idriche e dei minimi deflussi vitali. Si assiste, proprio nei siti della Rete Natura 2000, a tagli di vegetazione, modifica dei luoghi e allo svolgimento di attività sportive, gare e manifestazioni senza il procedimento obbligatorio della Vinca. Viene tollerato, nell’assoluto silenzio, il mancato rispetto dei regolamenti vigenti. Allevamenti intensivi continuano a smaltire illegalmente i loro liquami nel fiume, causando gravi fenomeni di inquinamento e i cronici problemi al lago di Piediluco. Non mancano scarichi abusivi e impianti di depurazione mal funzionanti. Spesso sono gli stessi enti locali e quelli preposti alla manutenzione del territorio a derogare dalle norme in nome di interventi di somma urgenza, che di urgente non hanno nulla, visto che vengono programmati con largo anticipo”.