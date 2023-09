Compleanno del Quasar Village: rimandato il D-Day, confermata Lucilla

L’evento dedicato agli amici a quattro zampe sarà domenica primo ottobre. Domenica 24 settembre il great show della youtuber per bambini e famiglie

È stata rinviata a domenica primo ottobre, causa previsioni meteo incerte, la seconda edizione del D Day, evento dedicato ai cani e organizzato dal Quasar Village insieme al Gruppo cinofilo perugino, inizialmente in programma, in occasione dei festeggiamenti per il nono compleanno della struttura di Ellera di Corciano, sabato 23 settembre. Rimane confermato invece, sempre nell’ambito dell’anniversario del Quasar Village, l’appuntamento di domenica 24 settembre con il great show della youtuber Lucilla, influencer e star dell’etichetta discografica Alman Kids. La ‘Fatina del sole’, a partire dalle 17, farà cantare e ballare bambini e adulti con il suo repertorio di canzoni semplici, dirette divertenti e dai contenuti educativi, e contagerà tutti con la sua allegria, portando gioia e vivacità. Lucilla, nel suo spettacolo, ‘scenderà dal sole’ per esibirsi davanti alle famiglie proponendo alcuni dei suoi brani e baby dance come ‘Tutti gli animali’ o il più recente singolo ‘L’unicorno’. L’artista conta quasi 400mila iscritti sul suo canale You Tube, ogni suo video è un successo di visualizzazioni e durante il suo spettacolo farà divertire grandi e piccini.