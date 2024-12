“Aumentato il costo per la ‘Segnalazione Certificata di Inizio Attività’ (Scia) che passa da 70 a 100 euro, triplicato l’importo per il rilascio del permesso di costruire che da 36 arriva a 100 euro: ecco il regalo di Natale dell’Amministrazione comunale ai cittadini di Collazzone”. A puntare il dito è il segretario della sezione locale della Lega, Luciano Capoccia con il contributo della lista Uniti per Collazzone.

“La sinistra delle tasse non si smentisce mai – prosegue Capoccia – Con un blitz in consiglio comunale, che hanno provato a tenere nascosto alla città, è stata approvata la modifica al ‘Regolamento per il pagamento dei diritti di segreteria in materia urbanistica edilizia di spettanza dell’ente’. Il costo di alcune pratiche, come ad esempio quelle relative a ‘Titoli abitativi per interventi di nuova costruzione’ e la richiesta di ‘Scia senza incremento di suc’ sono passate rispettivamente dalle 36 e 70 euro previsti con la precedente amministrazione di centrodestra, all’importo di 100 euro cadauna con il governo attuale, per una spesa che andrà a incidere sulle tasche delle famiglie, dei professionisti, dei commercianti e delle imprese locali, in un momento già di forte crisi.

Sindaco e assessori hanno provato a giustificarsi adducendo motivazioni relative alla necessità di revisione e aggiornamento delle tariffe ogni due anni, ma nulla giustifica un rincaro così elevato anche rispetto a quanto previsto dai comuni limitrofi per le stesse pratiche (62 euro a Marsciano e 80 euro a Deruta). Si tratta di una vera e propria ‘mazzata’ di Natale, spropositata rispetto al passato e ingiustificata anche nei modi, visto che la sinistra ha provato a far passare tutto ‘sotto banco’ senza informare gli interessati. Ora che la vicenda è stata portata alla luce, ognuno dovrà prendersi le proprie responsabilità e risponderne ai cittadini”.