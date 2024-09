Collazzone, a Casalalta omaggio a Franco Califano: ‘Come te è impossibile’

Organizzato da Lm eventi in collaborazione con Musica per i Borghi nell’ambito del progetto ‘Note in verde, bianco e rosso’ – Concerto gratuito domenica 22 settembre alle 21 in piazza san Faustina

Una serata per rendere omaggio al cantautore Franco Califano è quella organizzata domenica 22 settembre a Casalalta di Collazzone, con un concerto gratuito in piazza san Faustina alle 21, organizzato da Lm eventi in collaborazione con Musica per i Borghi nell’ambito del progetto ‘Note in verde, bianco e rosso’.

“Lo spettacolo Come te è impossibile – spiegano gli organizzatori – è un’emozionante fotografia musicale dell’impareggiabile universo artistico del maestro Franco Califano. Ideato da Gianfranco Butinar, figlioccio artistico del grande poeta cantautore, è un delicato omaggio alla straordinaria vita artistica di Califano ed anche un’occasione per raccontarne la sua grandezza. Due ore di live, tra pietre miliari della canzone, chicche sconosciute ai più, monologhi deliranti e commoventi allo stesso tempo, aneddoti pazzeschi ed inediti esclusivi che sono rimasti nel cassetto di Gianfranco dopo la sua scomparsa”.

Ad accompagnare Butinar sul palco, grandi musicisti, dal maestro Stefano Scartocci, per 22 anni costola di Lucio Dalla, a Eric Daniel, carismatico sassofonista americano dalle collaborazioni importanti (Zucchero, Stevie Wonder, Ella Fitzgerald, Andrea Bocelli, Joe Cocker, Natalie Cole e molti altri), passando per il cubano Juan Carlos Abelo Zamora, polistrumentista figlio d’arte che ha accompagnato Franco Califano, Pino Daniele, Claudio Baglioni e Andrea Bocelli. E poi ancora, Emanuele Bonomo, talento di 21 anni alle percussioni.

“Sarà un concerto, un atto, un tributo ed un coinvolgimento per il pubblico crescente ed inesauribile – proseguono gli organizzatori –. In scaletta tutti i grandi successi del cantautore romano da Minuetto a Un’estate fa, Un tempo piccolo, Tac, La nevicata del ‘56, Io per le strade di quartiere e tante altre. La capacità di emozionare del protagonista, Gianfranco Butinar, ed il suo amore sconfinato e viscerale per il suo padre artistico di cui ha assorbito voce, gesta, e movenze. Emozioni da vivere e da raccontare”.

Chiuderà la serata, poi, FS&LEO Djs. L’evento è organizzato con il sostegno di Regione Umbria e Sviluppumbria (PR FESR 2021-2027 – Priorità 1- OS 1.3 – Azione 1.3.4. – Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali. ‘Bando per il sostegno dei progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2023’).