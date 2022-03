Coletto: “Necessario insistere con le vaccinazioni contro il Covid”

“La vaccinazione rimane l’unica vera difesa contro il virus e, purtroppo, anche in Umbria si sta registrando un fermo sulla somministrazione della terza dose e sulla vaccinazione in generale”.

E’ quanto ha affermato l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto.

“Non dobbiamo dimenticare – ha sottolineato l’assessore – che il virus continua a circolare soprattutto tra i bambini e tra coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale che poi, a loro volta contratta l’infezione, la trasmettono ai propri familiari o ad altre persone con le quali vengono a contatto. In questa fase infatti, stiamo vedendo da una parte la ripresa dei contagi, ma anche che chi è vaccinato ha altissime probabilità di non sviluppare forme gravi di malattia”.

“Ci tengo anche a ricordare – ha aggiunto – che è stata avviata anche la somministrazione della quarta dose per tutti i soggetti fragili per i quali è indicata. In questa fase comunque,- ha concluso – è indispensabile che tutti i cittadini adottino le misure di prevenzione che ormai conosciamo bene. Raccomandiamo l’uso delle mascherine anche all’aperto quando ci si trova in luoghi affollati, di lavare le mani e, nei limiti del possibile, mantenere il distanziamento tra le persone”.