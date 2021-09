Coletto: “L’obiettivo è il vaccino Covid al 75-80%  della popolazione”

Per l’Umbria un obiettivo “realistico” nel campo della vaccinazione contro il Covid è immunizzare il 75-80 per cento dei residenti.

“Con questo dato sarei soddisfatto, considerando anche che i bambini fino a 12 anni non sono vaccinabili” ha detto l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto. In alcune fasce di popolazione – ha aggiunto – sono percentuali già ampiamente superate. Per gli ultrasessantenni siamo all’89,3 per cento ma anche per chi ha tra 80 e 90 anni o più siamo a livelli ben più alti di vaccinati. Questo anche perché c’è stata un’attenzione particolare alle strutture per anziani e ai caregiver”.