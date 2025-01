Città di Castello: si aggira con un coltello nel centro abitato e aggredisce i Carabinieri, arrestato

I Carabinieri di Città di Castello hanno tratto in arresto una persona che armata di coltello si aggirava pericolosamente nei pressi della stazione ferroviaria.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 gennaio, due pattuglie della locale Compagnia Carabinieri sono intervenute nei pressi della stazione ferroviaria, dopo che alcuni cittadini avevano segnalato, attraverso il Numero Unico Emergenza – NUE -112, un soggetto che armato di coltello minacciava i passanti.

Una volta individuato l’uomo, un 36enne di origine algerina con precedenti di polizia, i militari hanno dovuto vincere una forte resistenza opposta, ingaggiando una colluttazione durante la quale il soggetto, nel tentativo di darsi alla fuga, ha sferrato un colpo di gomito al collo di uno dei Carabinieri intervenuti, che ha riportato un lieve trauma contusivo al rachide cervicale.

Inoltre, durante le concitate fasi di immobilizzazione, una volta all’interno dell’autoradio, l’individuo ha sferrato forti calci nell’abitacolo, danneggiando la portiera ed il finestrino posteriore dell’autoradio.

Nel corso del controllo, il soggetto, così come era stato segnalato, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto, subito sottoposto a sequestro.

Terminate le formalità di rito, in forza di così rilevanti elementi indiziari di gravità, il 36enne è stato tratto in arresto per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, per i danni procurati all’autovettura militare, così come dovrà rispondere dell’ipotesi di porto abusivo di armi.

Oggi la direttissima davanti al Tribunale di Perugia, all’esito della quale l’arresto è stato convalidato è l’interessato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.