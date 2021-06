Città di Castello: in tanti all’inaugurazione di Malakos, la collezione privata di conchiglie più grande d’Europa

Oltre 600mila esemplari catalogati in una banca dati a portata di click. Tutti i media e Tg nazionali hanno acceso i riflettori su questo unico polo scientifico che custodisce i tesori del mare di tutto il mondo

Boom di visitatori, in particolare famiglie e bambini spinti dalla curiosità e desiderio di ammirare i tesori del mare e della natura custoditi nel rinnovato Polo scientifico-museale Malakos, la collezione privata più grande d’Europa, con circa 600mila esemplari catalogati in un’apposita banca-dati, fruibile per tutti dal portale di Research Gate. Tutti in fila, rigorosamente distanziati, subito dopo il taglio del nastro alla presenza del Presidente del Lions Club Città di Castello Host, Marcello Fortuna che assieme al Lions Club Umbertide e al Leo Club hanno contribuito alla realizzazione dei nuovi laboratori, (la sala di Etnomalacologia, un punto di riferimento per la comunità scientifica internazionale e per le scuole), per trascorrere alcune ore immersi fra le diverse specie e sezioni di conchiglie di acqua salata e dolce. Le visite guidate del professor Gianluigi Bini (biologo, fondatore del museo, una vera e propria autorità nel settore a livello mondiale) assieme alla dottoressa Debora Nucci, biologa, responsabile della direzione operativa del museo e di tutte le iniziative didattiche e alla dottoressa Beatrice Santucci (naturalista e biologa dell’evoluzione) che da circa un anno si occupa della ricerca, nella nuova saletta, hanno visto una notevole partecipazione di pubblico nonostante il caldo. Il laboratorio di chimica spettacolare ha registrato la presenza di circa 20 famiglie che si sono stupite e meravigliate con esperimenti divertenti. Nel parco antistante la villa sono stati allestiti pic-nic malacologici con esemplari belli e colorati e lenti di ingrandimento per scoprirne i minuscoli dettagli, oltre a punti lettura e giochi di conchiglie per i più piccini. Il professor Bini e tutto lo staff si è detto molto soddisfatto dell’avvio di questo rinnovato polo scientifico e ha ringraziato il comune di Città di Castello, il sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore, Vincenzo Tofanelli, il settore cultura dell’ente e il Lions Club per il prezioso contributo che ha consentito di accrescere l’offerta della struttura unica in Europa. Il museo malacologico Malakos a Città di Castello presso Villa Cappelletti nel complesso del Centro delle tradizioni popolari ‘Livio Dalla Ragione’, si compone di 40 teche e quasi 3000 esemplari, disposti come un viaggio esplorativo del mondo attraverso le conchiglie di tutti i mari. Ora il museo possiede un luogo dove accogliere anche i numerosi studiosi che da tempo chiedevano di venire a lavorare con le preziose collezioni.

L’Associazione Malakos ODV inoltre, che si occupa della gestione del Museo, ha contribuito a rinnovare alcuni corner espositivi con aggiornamenti e rivisitazioni. È stata creata una nuova sala di Etnomalacologia con reperti rarissimi e provenienti da ogni parte del mondo, verrà esposto per la prima volta a Città di Castello un autentico chiocciolaio del Mesolitico Siciliano, risalente a circa 12mila anni fa. Sono stati inoltre restaurati gli spazi comuni di accoglienza e la sala relax è dotata di ogni comfort per famiglie e adulti curiosi ed appassionati; un Exhibit interattivo che fonde storytelling e cultura marinara renderà la pausa più ricca e stuzzicante.

Il polo scientifico, Museo Malacologico, Malakos, è aperto al pubblico dal martedì al venerdì: 10-12.30 e 15-17, il week-end e festivi fino alle 18. Chiuso il lunedì, il 25 dicembre e 1 gennaio. Info: 349.5823613 – 075.8552119. www.malakos.it, info@malakos.it, FB e IG: museo malakos. Il Museo è su Google Arts and Culture ed è possibile fruire di foto ad alta risoluzione dei fotografi Anna Fabrizi ed Enrico Milanesi. Google Arts ad Culture: Museo malakos