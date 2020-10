Città della Pieve: cerimonia di premiazione online per Cecilia Anesi. Amministrazione comunale e cittadini orgogliosi della propria concittadina vincitrice del premio “CEI SEEMO Award” come giornalista di inchiesta

Orgogliosi della propria concittadina, i cittadini del Città della Pieve e l’Amministrazione comunale tutta, oggi seguirà la cerimonia di consegna a Cecilia Anesi, giornalista professionista, del premio “CEI SEEMO Award” per il giornalismo d’inchiesta.

L’Amministrazione Comunale, a nome dell’intera cittadinanza, desidera esprimere le sue più calorose congratulazioni per questo meritato riconoscimento che per la prima volta in assoluto viene vinto da un giornalista italiano. La premiazione si terrà online durante il forum sui media dell’Europa sudorientale (SEEMF) e Città delle Pieve sarà in prima fila.