Chiusura rotonda ospedale: “l’amministrazione non comunica: è caos”

Il consigliere di Fratelli d’Italia Nicola Volpi segnala in una nota I pesanti disagi creatisi nella mattinata di oggi a causa della chiusura- non comunicata dagli uffici preposti- della rotatoria Silvestrini, in via Dottori, uno degli snodi di accesso principali per l’ospedale.

“Pazienti e personale dell’ospedale” dichiara Volpi ” si sono trovati di fronte ad un improvviso ed ingiustificato percorso ad ostacoli che ha comportato non solo un aggravio del traffico nella zona, già pesantemente congestionata nella quotidianità, ma soprattutto disagi nell’erogazione e nella fruizione delle prestazioni e degli esami medici.”

“Credo sia molto grave che l’amministrazione comunale non abbia provveduto ad informare con congruo anticipo nè la Direzione sanitaria nè tantomeno i cittadini, causando notevoli disservizi e ulteriore caos, a svantaggio soprattutto dei soggetti fragili.”