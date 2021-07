Cgil, vaccinare i senza fissa dimora. “Si attivino da subito giornate dedicate agli invisibili”

“La Costituzione italiana prevede che la Repubblica tuteli la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisca cure gratuite agli indigenti. Chiediamo pertanto, così come già fatto in altre regioni, che anche l’Umbria attivi la vaccinazione per coloro che sono senza fissa dimora o privi del permesso di soggiorno”.