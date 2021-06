Castiglione Cinema: standing ovation per il maestro Pupi Avati al teatro Morlacchi di Perugia

Standing ovation per il grande Maestro Pupi Avati che ha aperto ieri la quarta edizione di Castiglione Cinema 2021 – Rdc Incontra, il Festival promosso da Fondazione Ente dello Spettacolo nato quattro anni fa in occasione del 90esimo anniversario della Rivista del Cinematografo, con la finalità di far incontrare i territori con i più grandi protagonisti del mondo del cinema, della tv e del giornalismo.

“Abbiamo inaugurato in questo teatro tra i più belli del Paese la quarta edizione di Castiglione Cinema” – ha ricordato Mons. Davide Milani, Presidente di Fondazione Ente dello Spettacolo durante l’apertura. “Sono convinto che la ripartenza non avverrà partendo dal centro delle cose, ma nei luoghi in cui le persone sono capaci di stringersi intorno a una comunità che condivide avventure e sogni. È bello che la voglia di rimettersi in moto parta dalla cultura e dal desiderio di incontrarsi. La ripartenza può avvenire se ritroviamo i motivi per vivere, e il cinema e la dimensione dell’incontro sono un fattore decisivo per questo. Con il lavoro di Fondazione Ente dello Spettacolo vogliamo aiutare il mondo del cinema a indagare sull’umano in maniera sincera e aiutare noi a cercare nel migliore cinema la possibilità di un senso secondo l’antropologia cristiana”.