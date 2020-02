Cascia: volontari consegnano i “manufatti della solidarietà”. La donazione andrà alla Comunità di Sant’Egidio di Roma. Ultimo atto del Progetto “Passa Parola” del Salotto del Coraggio

L’iniziativa nata l’estate scorsa, ha incontrato la collaborazione di tante persone di tutta Italia, che hanno inviato presso l’Agriturismo Valle Tezze, sede dell’associazione, i manufatti realizzati da donare ai senzatetto e a quanti sono in difficoltà, accolti dalla Comunità di Sant’Egidio a Roma. Domani, 22 febbraio, una delegazione di Cascia, si recherà nella capitale, accompagnata dal Sindaco, dall’assessore alle Politiche Sociali e dalla Presidente dell’Associazione Coraggio Francesca Angelini per consegnare tutto il materiale raccolto. Il legame che unisce la città di Santa Rita con la Comunità di Sant’Egidio non è né nuovo, né casuale infatti in seguito al terremoto del 1979, fu proprio Paolo Borruso, responsabile della Comunità, a svolgere un servizio di volontariato sul territorio, da allora i rapporti di amicizia e collaborazione si sono sempre più consolidati. L’idea del Progetto “Passa Parola”, pensato e portato avanti dalle donne del Salotto del Coraggio,è nato proprio per restituire quella tanta solidarietà ricevuta anche dopo il sisma del 2016. Una giornata all’insegna quindi della solidarietà, del dialogo e del confronto. Una finestra aperta sul mondo del volontariato, un lavoro di squadra per aiutare chi è in difficoltà. Nella consegna dei manufatti, a Roma, il Salotto del Coraggio, sarà aiutato dai volontari della Misericordia di Cascia Angelo Paoletti, dai volontari della Protezione Civile di Cascia e della Proloco Cascia – Roccaporena.