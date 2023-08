Campionati europei di volley, sale l’attesa per le gare in programma al Palabarton di Perugia

Il 30 e 31 agosto ed il 1 settembre

Parte il conto alla rovescia per i Campionati Europei 2023 maschili di pallavolo che si svolgeranno in Italia a partire dal 28 agosto e che avranno una parentesi di partite al PalaBarton di Perugia dal 30 agosto all’1 settembre con 6 gare della Pool A, tra le quali due incontri dell’Italia di Ferdinando De Giorgi campione in carica cha fa parte del girone insieme a Serbia, Belgio, Germania, Estonia e Svizzera.

Una settimana esatta al via della rassegna continentale e cresce l’attesa a Perugia ed in tutto il comprensorio per l’arrivo in città di un evento di grande importanza nel panorama internazionale che si terrà in un PalaBarton rinnovato e vestito a festa per l’arrivo degli azzurri campioni d’Europa e del Mondo in carica.

“Perugia è ancora una volta al centro dello sport internazionale grazie alla grande pallavolo – commenta l’assessore allo sport Clara Pastorelli – ormai da anni fiore all’occhiello della nostra città. Il volley rappresenta per il nostro Capoluogo una tradizione consolidata che affonda le sue radici nelle imprese prima della Sirio ed oggi della Sir Safety. Per la città e per l’Amministrazione comunale la presenza della Nazionale italiana maschile plurititolata è motivo di orgoglio e soddisfazione; ciò si aggiunge agli imperdibili ed innegabili benefici economici che l’evento internazionale determinerà sul tessuto cittadino e sull’immagine di Perugia. Ringraziamo dunque la Cev, la fipav nazionale ed il comitato regionale umbro nella persona del presidente Lomurno, per aver scelto Perugia tra le sedi del torneo e per aver voluto che fossero proprio gli Azzurri a calcare il parquet del palaBarton”.

In merito al palazzetto di Pian di Massiano l’assessore rimarca che

“proseguono ormai da tempo a ritmo serrato i lavori di ampliamento e valorizzazione dell’impianto anche grazie al contributo della Regione dell’Umbria che ha co-finanziato parte delle opere; ciò ha consentito di portare la capienza a quasi 5mila spettatori, con un incremento quindi di circa 1.000 posti, e di dotare il palazzetto di un moderno impianto di climatizzazione. Un sacrificio economico importante da parte del Comune (1,3 milioni di euro) ma che siamo certi verrà ampiamente ripagato da eventi come questo e da altri che seguiranno. Dal punto di vista tecnico sono pressoché completati tutti e quattro gli “spicchi” delle gradinate, tre dei quali saranno completamente agibili e pronti all’utilizzo. Dunque attendiamo con trepidazione le gare dell’Italia il 31 agosto e 1 settembre”.

In attesa di vedere all’opera dal vivo tanti grandi campioni del volley internazionale, non si ferma la macchina organizzativa della tra giorni del PalaBarton.

È sempre aperta la prevendita dei biglietti per le gare che si disputeranno nell’impianto di Pian di Massiano.

Disponibili online sia gli abbonamenti per assistere a tutte le tre giornate di gara, al prezzo di: 70 euro per Gradinata Est e Curva San Marco; 140 euro per la Tribuna Ovest (Distinti); 250 euro per la Tribuna Est (Zona Vip con accesso alla esclusiva zona hospitality).

Aperta anche la vendita dei biglietti per le singole giornate di gara con i seguenti prezzi: mercoledì 30 agosto 15 euro per Gradinata Est e Curva San Marco, 30 euro per la Tribuna Ovest, 90 euro per la Tribuna Est;

giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre 40 euro per Gradinata Est e Curva San Marco, 80 euro per la Tribuna Ovest, 125 euro per la Tribuna Est.

Sia gli abbonamenti per tre giorni che i biglietti giornalieri sono acquistabili sul sito di Ticketone al seguente link: https://www.ticketone.it/artist/cev-eurovolley-men/cev-eurovolley-2023-men-perugia-3404022/

Il Comitato Regionale Fipav Umbria mette inoltre a disposizione per le società affiliate ed i loro tesserati dei pacchetti agevolati sempre in abbonamento per non perdersi neanche un punto della tre giorni al PalaBarton.

Per info e costi è a disposizione la seguente mail dedicata a cui scrivere: ticketingeurovolley2023.perugia@gmail.com

Questo il programma completo dei match della tappa di Perugia: Mercoledì 30 agosto: ore 18 Germania-Estonia, ore 21 Svizzera-Serbia. Giovedì 31 agosto: ore 18 Serbia-Belgio, ore 21 Italia-Estonia. Venerdì 1 settembre: ore 18 Germania-Svizzera, ore 21 Italia-Serbia.